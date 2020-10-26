本周豐興開盤，廢鋼、鋼筋皆漲300元，型鋼則開平盤；業者表示，因日本、美國原物料皆漲，帶動國內廢鋼價格上漲，進而支撐鋼筋價格跟隨漲勢。

本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸7600元，鋼筋調漲300元，報每公噸15600元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至115.55美元；日本2H廢鋼每公噸漲至295美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸278美元。(商品行情網)

(時報資訊)