《商情》廢鋼、鋼筋皆漲300元 10:512020/10/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，廢鋼、鋼筋皆漲300元，型鋼則開平盤；業者表示，因日本、美國原物料皆漲，帶動國內廢鋼價格上漲，進而支撐鋼筋價格跟隨漲勢。 本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸7600元，鋼筋調漲300元，報每公噸15600元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至115.55美元；日本2H廢鋼每公噸漲至295美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸278美元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #型鋼 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐興重啟漲勢 漲廢鋼、鋼筋各300元 10:512020/10/26 財經 《興櫃股》永豐實明登興櫃 每股認購價39.5元 10:002020/10/26 財經 《鋼鐵股》續漲H型鋼價 東和鋼鐵業績添柴 10:512020/10/26 財經 建商戴鋼盔搶推案 04:102020/10/24 財經焦點 16檔長多 美大選前人氣旺 04:102020/10/25 財經要聞 竹縣首座公設民營嘉豐托嬰中心 11／3開放報名 14:302020/10/26 區域情報-新竹 永豐餘實業27日登錄興櫃 認購每股39.5元 10:182020/10/26 財經 《商情》日本天然期膠周漲近七年新高 10:342020/10/26 財經 台股輪動快速 達人選股翻新 04:102020/10/25 產業特刊 《類股》旺季＋資金關愛 造紙股指飆逾3年高點 13:072020/10/26 財經 財經熱門新聞 材料大國日本雷人新技術 滷味基本款竟可增強鋰電池效能 - 要聞 紅色供應鏈逼近！傳郭董成立專案組摧毀立訊 鴻海回應了 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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