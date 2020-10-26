面板股本周即將公布財報，由於第3季面板價格價量齊揚，10月面板價格漲幅持續延燒，市場押寶第3季財報及釋出的展望樂觀，友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)早盤聯袂開高，盤中最大漲幅都來到3％上下。

根據研調機構的面板報價顯示，電視面板受惠於雙11促銷及歐美聖誕節檔期庫存回補，且部分面板廠將主要產能集中在IT面板，使得電視面板供不應求，其中，55吋面板10月價格月增6.9％，雖然較8月及9月的13.7％及9％收斂，但連續四個月上漲。

此外，IT面板部分，27吋監視器面板月增1.7％，漲幅優於8、9月，14吋NB面板價格月增3.2％，同樣優於8、9月的2.3％、3％，顯示今年疫情造成遠距上課及工作逐漸成為一個趨勢，今年第2季以來價格一路走揚，呈現供不應求。

今年第4季京東方收購中電熊貓8.5代廠及8.6代面板廠的股權，但並未新增產能，而LGD原先計畫其南韓電視面板產能今年底停產，因近期價格表現不錯，因而遞延到2021年，影響全球1％產能，但因2021年面積需求仍然高於今年，整體市場供需健康，價量提升，面板廠對於2021年都樂觀以待。

友達10月29日將召開法說會，群創亦於同天公布財報，面板雙虎同時秀出財報，似乎都要一吐連虧六季的悶氣。

(時報資訊)