廣豐(1416)23日宣布改以賣斷方式，將廣豐新天地購物中心以46.8億元賣給國壽，未來將不再參與經營、聚焦發展營建事業。雖然處分利益估達2.74億元、挹注每股盈餘1.48元，但在扣除2.61億元土地增值稅後，實質收益僅約0.12億元，僅挹注每股盈餘約0.07元。

由於廣豐新天地的租賃等相關收入為廣豐目前主要營收來源，處分後短期營收將明顯下滑，加上獲利挹注不如預期，致使廣豐今（26）日開盤後失望性賣壓湧現，直線下殺至跌停價13.15元，截至10點半成交量已暴增近3倍。三大法人上周合計賣超572張。

廣豐董事會去年3月通過子公司寶豐處分廣豐新天地，並經5月27日股東常會決議通過。原先規畫採售後回租方式繼續經營，並在二期位址開發引進醫療產業計畫，惟隨後經建議改以賣斷方式賣給國壽，未來不再回租經營，二期開發計畫亦將中止。

廣豐表示，處分廣豐新天地購物中心後短期合併營收雖因此下滑，但就此可大幅降低負債、減輕利息負擔及改善財務結構，並擁有更充裕營運資金發展核心事業。未來將以營建事業為發展重點，並持續尋找餐飲物業管理、醫療健康事業等新投資契機。

(時報資訊)