國際原料價格高檔震盪，國內的台商回流建廠以及公共工程訂單續旺，帶動H型鋼價格續漲，H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)11月上半月H型鋼盤價每公噸再漲400元，為下半年第四度漲價，可望持續推升業績成長。

今年隨著基礎建設、台商回流、公共工程案及民間住宅案等營建需求都頗熱絡，H型鋼價格一路上漲；東鋼7月漲H型鋼盤價每公噸漲500元，8月平盤，9月漲600元，10月漲300元，近期開出11月上半月H型鋼盤價每公噸漲400元，延續漲勢。

隨著需求暢旺，東鋼的鋼筋、型鋼在手訂單預計執行到2021年第二季，今年下半年展望樂觀。

東和鋼鐵受惠營建需求熱絡，加上營運績效轉好，上半年獲利年增逾六成；下半年出貨可望逐步增溫，第四季旺季需求可期，下半年營運可望比上半年更好，全年獲利將比去年大幅成長。

東鋼上半年營收197.12億元，年減15%；毛利率13.51%，年增5.17個百分點；稅後淨利11.73億元，年增63.63%，淨利歸屬於母公司業主11.88億元，比去年同期成長近67%，EPS 1.18元。

(時報資訊)