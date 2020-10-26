歐洲的第二波新冠肺炎疫情正急速升高，法國衛生部周日公布，法國在過去24小時內增加52,010個新冠狀病毒確診病例，打破周六創下記錄的45,422例。

目前法國的累計確診病例達到113萬8,507人，超越阿根廷與西班牙，成為全球確診數第5高的國家，僅次於美國、印度、巴西與俄羅斯。

在過去短短3天，法國的新冠肺炎病例就增加逾13.9萬人，超過3月中旬至5月中旬長達兩個月封鎖期間內增加的13萬2,000例。

法國衛生部周日表示，繼周六增加137人死於新冠肺炎後，過去24小時內又有多達116人死於該病毒感染，使目前累計死亡人數達到3萬4,761人。在全國的大規模檢測中，陽性檢出率已達17%，高於周六的16%與一個月前的7%。

與鄰國英國、西班牙與義大利等其他許多歐洲國家一樣，法國近幾周來亦遭到第二波疫情衝擊。巴黎地區衛生當局主管Aurelien Rousseau接受電視訪問時表示，該地區的病毒正加速擴散，法國醫療院所的情況已變得越來越緊張。

(時報資訊)