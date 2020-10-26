俄羅斯格鬥拳王奈戈梅朵夫小時候跟小熊打角力。（Youtube/MMA MADNESS）

輕量級格鬥拳王「大鵰」奈戈梅朵夫(Khabib Nurmagomedov)本周在UFC 254賽後宣布退休，帶著職業生涯29勝0敗的完美戰績走出鐵籠。奈戈梅朵夫今年32歲，但多年打鬥讓他遍體鱗傷。事實上UFC 254最後一戰他還有腳傷與幾個腳趾骨折，仍打敗對手Justin Gaethje。

奈戈梅朵夫出生於俄羅斯達吉斯坦共和國，那裡是伊斯蘭信仰的衝突，游擊戰頻發的危險區域，他自幼接受父親兼教練Abdulmanap的嚴格鍛鍊。奈戈梅朵夫家中有15個表兄弟姊妹，他9歲就跟小熊打角力，影片在網路流傳而成為珍貴畫面。

Abdulmanap是退伍軍人與桑搏格鬥冠軍，俄羅斯自豪的戰鬥民族。他於今年染上新冠肺炎，7月去世，享年57歲。母親希望奈戈梅朵夫就此退休，所以他打完這場就宣告退出，賽後他憶起父親而跪地痛哭。

奈戈梅朵夫表示打拳只是為了要贏，不是追逐名利，他甚至不喜歡三天兩頭有人跑來請求合照。然而他2018年打敗了UFC巨星麥葛雷格(Conor McGregor)，聲名大噪，總統普丁(Vladimir Putin)親自慰問。外界估計奈戈梅朵夫的淨資產將近3000萬美元。他生涯從未被打倒在地，除了麥葛雷格無人能對他造成威脅，他實現了對父親的承諾「成為最強的戰士」完美地謝幕。

(中時新聞網)