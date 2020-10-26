歷經2年評選，NSO國家交響樂團下任音樂總監暫無結果，但有新任藝術顧問，將由指揮家準．馬寇爾擔任，預計從2021年8月起擔任NSO新任藝術顧問，在雙方簽署合約後，於27日對外宣布。

國家表演藝術中心董事長也身兼遴選委員會召集人朱宗慶表示，NSO音樂總監遴選委員會自2018年10月組成，隨後並對外進行遴選公告。期間有60到70位國內外指揮人選報名，或被推薦來參與遴選，並由委員會進行初複選各項程序，最終確認未能產生音樂總監人選。

朱宗慶表示，為讓NSO運作和專業能量能夠持續，今年2月董事會通過NSO聘任藝術顧問案，由指揮呂紹嘉擔任，「感謝呂紹嘉老師自今年8月起擔任藝術顧問，再幫NSO一年的忙。」

為銜接明年藝術顧問的人選，遴選委員會向董事會提出接任人選名單，朱宗慶表示，準．馬寇爾在國際上備受肯定，「討論過程遴選委員會全體委員一致、高度的共識人選，以及董事會全體一致同意通過。」

(中時 )