立法院內政部委員會上午審查黨產會預算，國民黨立委陳玉珍一上台就說，覺得黨產委員會叫做不要臉委員會，110年度還編列150萬元宣傳費，難道是要大內宣，告訴民眾黨產會有多離譜嗎？黨產會主委林峯正答覆時說，相關預算是依立法院附帶決議辦理的。

立法院內政部委員上午一開始，陳玉珍就跟立委賴惠員交換發言，但陳玉珍一上台就來者不善，說她覺得黨產會叫做不要臉委員會。110年度裡有150萬辦理黨產處理業務系列活，黨產會還需要搞宣傳嗎？難道是要民眾知道政府有多離譜嗎？她希望黨產會不要沒事做「大內宣」。

林峯正答覆時說，相關預算是依立法院附帶決議辦理的；賴惠員接著詢問時說，她不知陳玉珍交換詢答時間會罵不要臉，讓她覺得有所虧欠，一定要讓林峯正對此說明。

林峯正表示，政策宣導費編列150萬元，是要面向民眾進行宣傳的，下個年度編列相關宣傳費用，是希望把蒐集到的資料變得更淺顯，否則一本處分書動輒數十頁，一般民眾沒有辦法讀。

賴惠員則鼓勵黨產會可透過網路及youtube平台宣傳，林峯正回應說，「當然」，他並表示，黨產會之前人力編制不夠，只有一個工作人員，拍片臉書粉絲頁還要新聞回應，人力不充裕他會再來調整。

(中時 )