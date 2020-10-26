近日有媒體爆出，民進黨正國會近期主導刪除《憲法》中「統一」等文字修憲案，雖對外宣稱立法院長游錫堃都不知情，但實際上早已掌握。屬正國會系統的綠委陳亭妃辦公室今日發出聲明重申，游錫堃不知情絕非場面話，呼籲媒體勿成特定人士放話工具。

代表正國會的陳亭妃，在本月12號對外宣布將正式提案修憲，將《憲法》增修條文中「為因應國家統一前之需要」刪除，改成「為因應國家發展之需要」，並已達58位立委連署。但日前參與連署的綠委莊瑞雄說，連署後可以再討論，黨內尚未凝聚共識。

游錫堃長期來皆被視為正國會的精神領袖，但日前卻表示對此修憲案，事前並不知情，而正國會也異口同聲指出，游錫堃是事後才得知。但近日有媒體報導，游錫堃每周都找立院法制幕僚討論憲法條文，想主導憲改議題。

陳亭妃辦公室今日聲明回應，有關「游錫堃主導憲改」報導，多處不符事實、憑空杜撰。此修憲條文，由多位立委共同研議提出，游錫堃自始至終並無參與。游錫堃亦曾對外表示對此修憲案「不知情」，絕非報導指涉之場面話。

陳辦表示，游錫堃秉持議事中立，此條文至連署完成進入議事程序後才知道此提案。相關事實陳亭妃已數度說明，呼籲媒體勿成特定人士放話之工具。

(中時 )