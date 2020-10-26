歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳（Thomas Gnocchi）上月履新，他接受港媒專訪，表示他抵港至今會面未有受限，但冀勿設限。

高宇馳接受明報專訪，報導指出《香港國安法》下的「勾結外國勢力」條文暫未令他受限，但高宇馳已見香港公民社會變得謹慎、記者更多自我審查，在他看來，這是國安法的不確定性所致。

高宇馳上月抵港履新後，曾先後會見各光譜政治人物，包括香港特首林鄭月娥、食物及衛生局長陳肇始、民主黨多名立法會議員、公民黨黨魁楊岳橋、新民黨主席葉劉淑儀等人。

高宇馳表示，來港冀會見各政治光譜的人，以至公民社會、學術界、非政府組織等，暫未見條文引致會面有困難，亦希望不會設限。

對於香港政圈流傳中方提醒建制派盡量勿接觸「五眼聯盟」及個別歐洲國家領事、官員。高宇馳則表示，至今未感受到會面有任何限制，但認為任何限制對歐盟、香港都是有害（detrimental）的，他強調開放對話很重要。

他稱，要聆聽各界想法，並分析、報告從各方收集所得的資訊，「那是我們工作的重要部分」。

歐盟有1600間企業在港，高宇馳並表示，至今未聞大量企業撤離的迹象，形容企業對國安法持觀望（wait and see）態度，但不希望一國兩制進一步受侵蝕、或法治受影響。

(旺報 )