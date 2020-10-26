上季好不容易找到新東家拓荒者的「甜瓜」安森尼，如今尚未決定他的去留，曾在甜瓜效力金塊期間擔任總教練的喬治卡爾，26日公開建議安森尼千萬別離開波特蘭另謀發展，因為拓荒者是當前最適合他的球隊，就看甜瓜是否聽得進去！

「我認為安森尼很適合拓荒者這支球隊，他跟總教練史托茲之間的關係也很密切，這樣的聯繫與溝通，是我在他職業生涯從未見過的，」喬治卡爾表示，「當你擁有一個好的歸宿、一個優秀的團隊，你為什麼還要考慮其他地方呢？」

在安森尼效力拓荒者的首個賽季，他平均拿下15.4分、6.3籃板及1.5助攻，表現確實有回春跡象，問題是拓荒者下個球季即將迎回查克柯林斯、胡德兩名前鋒傷癒歸隊，加上先前不願參加復賽的阿里查，也可望在下個球季重回拓荒者。

如此一來，安森尼在拓荒者的發揮空間勢必遭到擠壓，甚至有可能保不住先發位置，才讓外界開始謠傳他正在考慮跳槽其他球隊，其中以前東家尼克最有可能，如今聽到昔日恩師喬治卡爾的建議，不知道甜瓜最後到底會做怎樣的決定。

(中時 )