《中天電視》律師方伯勲在NCC聽證會上批評行政裁罰對中天嚴且苛，他並援引前大法官吳庚及林子儀等人對新聞自由的闡述，這樣的論點多數法界人士都表示認定，也呼籲行政機關勿忘憲法保障的言論自由，不要對「非故意、無惡意」的新聞過度干涉。

大法官林子儀教授曾說，「如要真正讓新聞媒體發揮監督政府的功能，新聞媒體需有免於國家干預的外部自主性，以使新聞媒體免於淪為政治利益的工具，使其真正成為社會公器，更得以使新聞媒體能提供未被政府控制或影響的資訊及意見給大眾。」

關於言論自由的保障，蘇俊雄大法官也在釋字509號的意見書中指出，要求新聞媒體必須確認所發表資訊的真實性，可能因此造成畏於 發表言論，產生所謂的「寒蟬效果」。

大法官陳新民在656號解釋的意見書更表示，為保障新聞自由，使媒體能夠履行其憲政秩序所賦予的任務，應衡酌其「行業特色」所可能帶來的高度風險，給予適度「減壓」。

(中時 )