澳洲維多利亞省周一宣布，過去24小時內未發現任何新冠狀病毒的新確診病例，上次達到這個里程碑已是4個月以前，令民眾期待墨爾本實施的嚴格封鎖措施將獲得鬆綁。

由於墨爾本北部爆發疫情，維多利亞省省長安德魯斯（Daniel Andrews）周日宣布延後該市的解封計畫。澳洲官員周一宣布，已經對該地區約15,000人進行檢測，所有檢測結果均為陰性。

維省省長正面臨墨爾本解封的巨大壓力，企業界與聯邦政府均主張這個自7月起實施的防疫封鎖措施將延緩澳洲的經濟復甦。截至6月底的三個月間，澳洲的經濟萎縮7%，創下歷來最大的負成長。因企業關門與邊境關閉以防止疫情擴散，澳洲7月失業率達到7.5%，創下22年新高。

截至目前為止，澳洲的新冠狀病毒累計確診數已經超過27,500例，但仍遠少於其他許多已開發國家。目前澳洲累計死亡病例為905人，維省即占了九成以上，但好消息是，過去24小時內該省也未出現的任何的新增死亡病例。

(時報資訊)