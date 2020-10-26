上海航運交易所公布的SCFI運價指數上周持續上揚，顯示貨櫃海運一櫃難求尚未緩解，加上傳出日本三大貨櫃船公司合組的ONE通知客戶美國線11月1日起每大箱調漲300美元，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、台驊投控(2636)周一一開盤再度出現強勁漲勢，陽明率先攻頂，長榮漲幅達7％，萬海及台驊投控亦有5％及4％的表現，成為盤面焦點族群。

原本10月底應該是貨櫃航運旺季結束的時候，今年卻出現一櫃難求的狀況，導致供需出現吃緊，5月以來的漲勢已經延伸到10月底，SCFI貨櫃運價綜合指數10月26日收在1469.03點，較前一周上漲20.16點，上漲1.37％，持續創下新高。

法人指出，貨櫃航運市場的閒置運能比率已經從今年5月高點11.6％，驟降至現在的1.8％，今年疫情影響，美國居家辦公需求成長，大陸十一長假結束後近二周，市場運價年增近40％後依舊高居不下，且缺櫃問題導致運力供給受限，近期貨櫃航商啟動造櫃、調櫃計畫，試圖增加供給量，罕見讓運價在10月還能見到歷史新高。

全球前兩大租櫃公司表示，缺櫃的情形至少將延續至明年農曆年前，今年第4季需求依舊熱絡，支撐運價有望維持高檔走勢。而且在供不應求下，加上油價維持低檔，提高貨櫃輪業者的獲利能力。

(時報資訊)