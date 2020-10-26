達欣工(2535)至2020年9月底的在手工程案量約390億元，足以支撐2年以上營收認列，2020年全年度受惠上半年出售土地貢獻營收下半年認列廠房、住宅及公共工程進度，法人預期，2020年度營收及獲利皆可望成長逾4成。

達欣工至2020年9月底的在手工程案量約390億元，包括公共工程占34%、廠房占30%、住宅占20%、商辦占16%。受惠台商回流帶動廠房需求，及晶圓代工大廠持續買土地蓋廠需求下，未來幾年達欣工每年至少有50億以上的廠房工程。而在廠房、住宅產值均優於公共工程情況下，達欣工未來幾年新接工程金額可達100億元以上，50%以上為廠房及住宅。

達欣工目前在手工程其中公共工程占34%，其中萬大捷運線工程金額即達100億元，其次為台中水湳國際會展中心及南港公共住宅；廠房占30%，主要幫晶圓代工大廠興建竹科、南科廠房；住宅占20%，其中與尚志資產聯合開發萬大線雙合醫院站工程金額即達55億；商辦占16%，主要工程為台中商銀總行。

達欣工2020年上半年受惠出售土地貢獻，EPS達2.19元，今年營收來源主要仍以認列廠房、住宅及公共工程進度為主，第4季又有不動產投資的新北市淡水及北市中山捷運站案餘屋可銷售，法人預期，2020年全年度營收及獲利可望成長逾4成。

(時報資訊)