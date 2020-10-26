台灣經濟研究院發布9月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點，三大行業同步走高，其中營建業反應房市買氣熱絡，測驗點111.19點、創2010年5月以來的近十年半新高，製造業為99.96點、連續五個月上揚，服務業為97.13點、連續六個月上揚。

台經院表示，9月營造業景氣表現溫和成長走勢，主要因公建經費執行率超前預定目標，多家承包商在辦理驗收請款的配合上相對順遂，且房屋新建開工需求顯擴增所致。展望未來，雖然民間投資熱度將增溫，包括商辦與廠辦的大力推動，且先前延遲的機電標也可望順利銜接，但須慎防公共工程預算重分配的後續影響，未來半年營造業景氣近乎六成看法以持平看待。

不動產業方面，9月六都建物買賣移轉棟數達2.4萬棟，月增率12.3％，反映交屋潮帶動、超低利率環境、銀行積極搶攻房貸商機、資金持續轉往房市等有利因素的加持。展望未來，台經院指出，雖然短期內低利環境與資金寬鬆情勢仍持續，加上在國際經濟及局勢混亂的情況下，不動產仍為企業資金主要的避險及保值的投資管道之一，但考量主管機關對於房市的關切態度，故超過七成以上業者對未來半年看法呈現持平態勢。

台經院說明，9月製造業營業氣候測驗點為99.96點，創2018年8月以來新高。其中紡織業、成衣及服飾業、化學工業、化學製品業、橡膠製品業、鋼鐵基本工業與機械設備製造修配業看好當月景氣比例較高，電子機械業對當月景氣看法呈現兩極，看好與看壞比例皆將近三成。

服務業營業氣候測驗點為97.13點，創2019年6月以來新高。其中證券業與保險業有超過七成以上看壞當9月景氣，僅運輸倉儲業較看好。未來半年看法的部分，運輸倉儲業、電信服務業、證券業與餐旅業者對於未來半年景氣看好的比例較高，其餘廠商則多以持平看待。

(工商 )