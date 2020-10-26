利比亞籍油輪「中殿仙女座號」疑似在英格蘭南部懷特島外海遭到挾持，英國軍方出動特種小艇部隊（SBS）前往救援，目前已拘留7名偷渡客。

英國「衛報」報導，特種小艇部隊今天傍晚應罕普夏（Hampshire）警方要求，前往救援疑似遭到挾持的「中殿仙女座號」（Nave Andromeda），強行登船解救船員，在9分鐘內取得油輪控制權。

英國國防部發表聲明說：「武裝部隊取得油輪掌控權，拘留7人，警方將持續進行調查。初步證實船員安全無恙。」

法新社報導，被捕的7人據報都是奈及利亞偷渡客。

罕普夏警方稍早表示，這些偷渡客「對船員發出口頭威脅」，但沒有人受傷。警方補充說，他們在油輪周圍設置5公里禁區。

警方說，中殿仙女座號當時位於懷特島（Isle of Wight）外海約9.6公里處。

代表船東的律師事務所Tatham & Co.告訴英國廣播公司（BBC），這「百分之百不是一起挾持事件」。

律師團隊說，這些偷渡客被發現後，拒絕被鎖進船艙。

熟知內情的消息人士還說，船員發現偷渡客上船已有一段時間了，當船隻駛近英國時，雙方發生暴力衝突，船員撤退至攻擊者無法進入的安全艙內求救。

中殿仙女座號上週載運4萬2000公噸原油駛離奈及利亞，原本預計今天稍早停靠在英國南安普敦（Southampton）。

(中央社)