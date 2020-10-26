2020年10月26日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式宣布，10年以來最盛大的萬聖節活動將於10月26日隆重登場，並一路持續到11月9日。今年的萬聖節活動將攜手打造《沉默之丘》系列的明星製作團隊，包括首席藝術總監伊藤暢達 (Masahiro Ito) 與重量級編曲師山岡晃 (Akira Yamaoka)， 帶領玩家一起探索一個關於科學試驗出錯的恐怖故事。

在全新的PVE活動中，玩家必須同心協力拯救世界，藉由團隊合作與策略來克服神秘力量，進一步揭開Mirny-13背後的傳說！

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「今年的萬聖節活動，受到伊藤先生與山岡先生想像力的啟發，團隊跳脫平常的框架，想帶給玩家瘋狂一點的元素，特別為活動設計了一款客製化地圖與獨特的合作機制；這次與眾不同的PVE活動可說是前所未見，但要在此提醒玩家，如果選擇獨自奮戰，勢必會需要承擔一定的風險，因為團隊合作是這次萬聖節活動的主要致勝關鍵，也是戰勝可怕敵人的唯一途徑。」

玩家將駕駛IX階戰車，以五排的戰鬥編制，於四個不斷變化的世界場景進行戰鬥，並試圖於旅途中解鎖Mirny-13的故事，而四個世界場景則是團隊專門為今年的萬聖節活動所精心設計。

戰鬥中玩家將正面對決一種前所未見的黑暗力量，對於經驗豐富的老玩家而言也將會是一大挑戰。為了對抗黑暗力量，玩家需收集特定物品與材料，以協助他們於戰鬥中取得勝利。

伊藤暢達表示：「這次與《戰車世界》的萬聖節活動攜手合作是一個非常有趣而且收穫滿滿的經驗。Wargaming設計團隊的每個成員都充滿著熱情，與我們持有相同的願景，要為玩家打造一個獨特並令人恐懼的特別活動，這樣的契合度讓一切合作都能成真。我先前的作品大多是以令人不安的氛圍，配上令人不寒而栗的敘述與噩夢般的野獸而聞名，我希望《戰車世界》的玩家們準備好在這個萬聖節好好體驗一番我剛剛敘述的這些風格！」

在活動期間，玩家將能有機會獲得獨特活動物品如特殊乘員、3D風格、迷彩，並能夠收穫大量經驗值與銀幣。玩家甚至還有機會獲得由伊藤暢達所親手設計的3D風格，以及聆聽由山岡晃親手為《戰車世界》創造的遊戲配樂。

Mirny-13: 倖存者的故事

2020 萬聖節活動：歡迎來到 Mirny-13

(科技)