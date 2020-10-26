弘光科大生物醫學工程系大三學生莊益淳，因家境不富裕，一下開始打工賺錢貼補家用，只要有申請獎學金機會絕不會放棄，3年來成績保持班上第1名，更獲得中華民國生物醫學工程學會張冠諒教授紀念獎學金，是近10年首位獲殊榮的科大學生。

莊益淳表示，他以推甄管道進入弘光就讀，一開始成績不高，在努力學習下，一上成績排行班上第1名。因家裡不富裕，父親是身障人士，家計重擔落擔任作業員媽媽身上，在課業穩定後，開始打工賺錢貼補家用，善於規劃時間，自我要求高的他，3年來維持班上第1名成績。

弘光醫工系大三學生莊益淳(右)在老師鮑建國(左)指導下，成績始終維持第一。（陳淑娥攝）

「善用時間讀書，爭取各種獎學金父母就不會那麼辛苦！」莊益淳不放棄任何爭取獎學金的機會， 他和全國大專校院相關系所學生一起競爭，申請獲得中華民國生物醫學工程學會109年度張冠諒教授紀念獎學金，是近10年第一位獲得殊榮的科大學生。 他開心說，賺的錢拿來當生活費、付房租，獎學金則拿回家。

莊益淳指出，一邊打工、一邊念書是他的願望，兩者之間要懂得取捨，才不會本末倒置。日前他也順利考取中華民國生物醫學工程學會醫工師證照，接下來要實習，希望順利到醫院實習、工作，畢業打算繼續攻讀碩士、博士在職專班，持續精進。

幫忙寫獎學金推薦函的醫工系副教授鮑建國說，莊益淳表現不輸其他一般大學生，學習態度認真，一邊還要打工兼顧學業，表現很突出，做專題過程中，很多內容課程中沒有教到，他卻能主動要求學習。該獎學金發放對象是全國醫學工程系學生，只有莊益淳是技職科大學生，能夠獲獎真的不簡單。

(中時 )