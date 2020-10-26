日前，台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會發佈了一份民調。民調顯示，「如果中美發生衝突影響台灣安全，是否願意與美國一同對抗中國大陸？」有58.7％的受訪者表示願意，24.6％表示不願意。「若兩岸爆發戰爭，認為美國會出兵協助台灣」的受訪者有55.1％，表示不會的有32.8％。

中國社會科學院台灣研究所副研究員陳詠江26日在《環球網》撰文稱，「奇怪民調折射台灣民眾複雜心態」。且不論這個民調的真實性和可信度，其顯示的過半數台灣民眾選擇依賴美國，甚至相信美國會出兵協助，確實反映了一些島內民眾不切實際的倚美心態。

陳詠江表示，實際上，近段時間以來，隨著美國選戰日趨激烈，美國打「台灣牌」的力度和興趣正在快速下降，包括盧比奧等在內的一系列政客和高官在台灣問題上的表態不斷後撤。但在島內各種親綠政論節目的煽動下，不少台灣民眾似乎並未察覺「事情正在起變化」，仍然對美國抱有不切實際的幻想。

陳詠江指出，此前美國智庫和媒體已經多次表示，即便未來美國有介入台海戰爭的可能性，在「美國優先」的考慮下，介入的姿態和介入的力度也將是極其有限的。那些期待與美國人並肩作戰的台灣民眾見不到美國大兵，只能在新聞報導中看美國軍艦、軍機。

此外，這份民調還顯示，90.4％受訪民眾希冀兩岸和平相處，超過五成民眾認為應該要「維持現狀」，約1／4的民眾認為要和大陸修復關係，只有約13％的民眾認同要「台灣獨立」。這表明，絕大多數台灣民眾是希望和平和擔心戰爭的，不願意被「台獨」綁架而犧牲兩岸和平。

但同時，民調又顯示，如果「大陸主動出兵攻打台灣」，願意為保衛台灣而戰的人數比例提升到77.6％，不願意的為15.9％。不過，對於這個結果的真實性很多人存疑，連發佈民調的台灣國際戰略學會理事長王昆義自己也對民調結果很詫異。

陳詠江認為，綜合之前民調以及近期島內相關反應看，這樣的結果一方面離不開島內一些網路「鍵盤俠」的功勞，另一方面，這種矛盾的結果表明，台灣民眾顯然缺乏對戰爭風險的基本認知。

「在民進黨當局塑造的民粹氛圍下，很多台灣民眾意識不到戰爭的危險和風險，甚至不覺得戰爭與自己有關。」陳詠江表示，正如一些專家所言，他，他們「沒有兩岸真的會開戰的基本風險意識」。這個心態在此前一項針對徵兵募兵的民調結果中也體現得非常明顯，該民調顯示台灣島內18-19歲年輕人最願意上戰場，高達96.3％，但當被問到是否支持恢復徵兵時卻有87％不支持。

而且，在向來是支持民進黨大本營的島內深綠網路論壇上，熱門的話題也是不滿延長青年教召軍訓期限的討論。可見，在相當多支持戰爭的台灣民意中，「上戰場是同袍的事情，與自己無關。」

陳詠江表示，綜上所述，該民調儘管真實性和可信度尚存疑，在一定程度上也反映了島內民眾的矛盾心態，這種矛盾心態給了民進黨當局操弄的空間。但是，如果任由民進黨當局用各種手段衝高只體現某一方面心態的民調，並大肆利用它為自己的冒險活動助力，無疑將增加台海滑向戰爭的風險。而這個結果，決不是島內絕大多數民眾想看到的。

(中時 )