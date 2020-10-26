國道1號永康、大灣及台南交流道出口標示，近日由「永康、仁德、台南」地名，更正修改為「中正北路、復興路、中山路」路名，遭不少網友批評，連台南市長黃偉哲26日上午都忍不住呼籲，希望交通部從善如流。對此，交通部長林佳龍在臉書上稱，會調整做法，除直轄市名「台南」仍將研議調整外，其餘先恢復舊有指引。

黃偉哲26日上午出席雄獅集團環島郵輪航程活動時，忍不住向交通部喊話，政策推行要有必要性，呼籲交通部盡快說明。而交通部高公局也火速於26日上午發布新聞稿指出，考量民眾多習慣地名之呈現方式，將恢復原區名標誌。

台南交流道出口標示近日改名，引發民怨。（摘自網路／李宜杰台南傳真）

高公局指出，台南升格為直轄市後，永康、大灣及台南交流道，確實均位於台南市區，故高公局預計依交流道所通往之行政區名，將原出口預告標誌標示「台南」地名調整為「台南北區」或「台南東區」。另，相關「台南」之地名方向指示標誌，亦將維持或配合調整為「仁德」等具代表性區名，避免原直行右出之情形。

高公局表示，台南市境內交流道出口預告標誌內容，將配合台南市區名進行調整，造成民眾混淆的路街名標示方式，將待未來需要時，再規畫研擬，未來的指示標誌內容擬定，也會在加強與在地溝通後，才會拍板及施作。

(中時 )