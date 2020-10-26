金門古寧頭戰役71周年，金防部今（26）日上午在太武山公祭陣公亡將士。（李金生攝）

金防部今早在太武山忠烈殿公祭英靈，由指揮官賀政中將親自主持，縣府副縣長黃怡凱、縣議會副議長周子傑率同府、會主管與祭。（李金生攝）

金門縣佛教會、地藏菩提禪寺慈善救濟協會及太武山海印寺等佛教團體協助辦理紀念法會。（李金生攝）

佛教團體協辦古寧頭戰役71周年紀念法會，虔敬撫慰為國犧牲的先烈英靈。（李金生攝）

太武山忠烈殿莊嚴肅穆，英靈護佑地方軍民。（李金生攝）

金門古寧頭戰役走過71個年頭，陸軍金防部今（26）日上午偕縣府、議會團隊在太武山公祭 陣公亡將士，緬懷先烈為國犧牲奉獻，向長眠地下的英靈表達無盡的悼念和追思。

這場確立兩岸分治，舉世聞名的典型登陸殲滅戰，爆發於1949年10月25日，國共激戰3天至27日結束。我方記載，共軍有9000餘人登陸，其中5175人陣亡、3873人被俘；國軍則有2437人陣亡、3700多人受傷。

金防部今早在太武山忠烈殿公祭英靈，由指揮官賀政中將親自主持，縣府副縣長黃怡凱、縣議會副議長周子傑率同府、會主管與祭，虔敬上香、獻花及默哀，傳達對烈士的追思與悼念。

今年也再度邀請金門縣佛教會、地藏菩提禪寺慈善救濟協會及太武山海印寺等佛教團體協助辦理紀念法會，向在這場戰役中犧牲的先烈英靈，致上最崇高的敬意，也祈祝護佑軍民平安，協力共創美好家園。

(中時 )