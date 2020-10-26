三星集團霸業締造者李健熙臥病6年餘，周日(25日)病逝，龐大遺產與三星帝國領導權繼承受矚目，學者、業界認為，其獨子李在鎔已實際領導集團多年，在美、日都有廣大人脈，實權不受挑戰，至少２位妹妹不會與他爭奪集團核心三星電子，但李在鎔尚未樹立自身風格，加上官司在身，很難像李健熙一樣居安思危、求新求變。

在許多傳記描述中，李健熙的危機意識和尋求搶先變革的思考模式，已經接近偏執狂程度。他1974年向父親、三星創始人李秉喆表明要收購韓國半導體時，曾表示就算僅剩他1人認為有機會，也得嘗試。

李健熙1995年因不滿公司推出滑蓋手機品質，在西雅圖下飛機後要求從市場回收15萬支手機、以後不准做類似低質量產品，賠錢也在所不惜；2002年4月已在高速成長中的三星集團，沒有任何危機浮現時，所有高層主管被召集開超過50小時緊急會議制定出新經營方針，都是經典事件。據傳，他曾不只1次要求高管勇於創新，「除了妻兒外，改變一切吧。」

52歲李在鎔先後由首爾大學、慶應大學MBA畢業，並曾修讀哈佛大學商學院博士班，有名校光環，能流利以韓、日、英語溝通，但並無明確公司治理風格。長期關注三星、公司治理方面專家、首爾大學商學院教授趙明(音譯)說：「李在鎔出身富裕之家，也很有名望，接受的是與父、祖完全不同教育。」

父親臥病後，李在鎔實質接班，他的模式與父親晚年類似，日常營運交給執行長，他只批核重大決定，而李在鎔曾表示，自己95%時間集中在三星電子。首爾大學另名商學教授朴相寅(音譯)分析，李在鎔的妹妹們可能會試圖剝離並取得集團一些業務，但不太可能與他爭奪三星電子。三星電子被視為集團王冠上的明珠，在最新全球品牌榜高居第5，不過一直以來強調產品，而非領導者的風格或個性。

李在鎔實質接班後，由於外語優勢，在政治、商業集會場合較父親、祖父都更為活躍，和微軟(Micro Soft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)、臉書(Facebook)創辦人兼執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)等人都有私交，本月他才結束荷蘭、越南出訪，甚至和越南總理阮春福碰面。

不過，李在鎔雖曾主導建立三星生物以投入生物製藥科技領域、跨國收購美國汽車資訊娛樂內容業者，甚至在去年集團50周年揭示新願景「Accompany(陪伴、伴隨)」，尚無法顯示他是否找到下個藍海或確定新方向，儘管有三星高管補充解釋，人工智慧、半導體晶片、5G與電動車零件是新業務，但李在鎔主要關注範圍仍未跨出三星電子現有業務外。

官司纏身可能也使得李在鎔必須低調，2017年他曾因被判向目前在押的前總統朴槿惠行賄罪名成立，被羈押近1年；上個月他再被檢方指控涉及金融詐欺。李在鎔多次公開道歉並曾承諾三星集團家族繼承模式到他這代為止，但沒有具體承諾如何做到，也仍受外界質疑。。三星李家習慣用旗下各子企業複雜交叉持股來加強控制的做法，目前韓國監管機構也正設法推出新措施來管制。

李在鎔必須先解決三星電子股權繼承問題。李健熙所擁有約２成股份的三星人壽所持有三星電子約8.5%股權，對李在鎔能否穩固領導權相當重要，但稅額估計近1兆韓元，可能迫使他出售IT部門三星SDS股票來套現支付。此外，南韓執政黨正試圖通過改革法案，限制保險公司對三星資產投資超過3%以上，也可能是另道即將到來的緊箍咒。

(中時新聞網)