35歲柯佳嬿因《想見你》人氣再度翻漲，甚至憑藉此劇二度擊敗勁敵楊謹華，摘下視后寶座，日前新戲開拍，柯佳嬿馬不停蹄投入新角色，不僅將頭髮留長，還染成淺咖啡色，在IG上曬出美照卻意外讓網友錯亂，認為似乎是和田馥甄撞臉了！

柯佳嬿日前在IG曬出一系列穿搭照，由於天氣冷了，只見她穿著白色絨毛外套，搭配碎花連身洋裝，斜背小巧的方包，而黑色墨鏡更是幾乎遮住了她的巴掌臉，柯佳嬿俏皮的擺出各種姿勢，讓粉絲們一飽眼福，好好欣賞女神的美麗。

然而卻有眼尖網友發現，其中一張柯佳嬿的頭微微向後仰，露出淡淡微笑，沒想到輪廓分明的側臉竟意外撞臉田馥甄，頓時引起熱烈討論，讓不少網友驚呼，兩人不論是高挺鼻樑、薄唇還是V型臉，甚至連空靈氣質都超神似，但柯佳嬿本人卻開玩笑說，她本來其實是想拍出「全智賢的感覺」。

在 Instagram 查看這則貼文 柯佳嬿 Alice Ko（@alicekochiayen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 24 日 下午 10:41 張貼

網友們並不領情，忍不住紛紛留言，「第一張認不出來」、「以為是Hebe」、「超像田馥甄」、「少騙人啦，這明明是Hebe」、「第一眼想說Hebe什麼時候換帳號」、「差點以為是田馥甄！」、「第一眼看第一張超像田馥甄」。

(中時新聞網)