全球央行將利率降到歷史低點以支持經濟復甦，極低利環境將持續一段時間。法人表示，面對低殖利率與高波動性的挑戰，投資人不要盲目追求高報報酬率的金融商品，也要另一方面亦適度搭配政府公債增加投資組合的防禦性，藉此在防禦與收益之間取得平衡。

近期聯準會宣布將採取平均通膨目標2％政策，並暗示至2023年前，美國的政策利率都將維持在接近零利率水準。聯博集團固定收益共同主管暨信用債券投資總監GershonDistenfeld認為，低殖利率的環境下，投資人對於收益與投資回報的需求更加強烈。目前市場上仍不乏具投資吸引力的信用債券，但各類資產輪動速度快，建議投資人不要重押單一券種。

截至9月底彭博巴克萊美國高收益債券指數殖利率近6％、新興市場高收益主權債券指數殖利率超過8％，皆高於MSCI世界指數股利率的2％。但從2008年到2019年各債券類別的單年度表現來看，美高收指數在2016年排名第一，但2017年則是倒數第二，但在2019年又是回到首位。因此，資產輪動快速，收益率也沒有絕對第一。聯博表示，投資人應放眼全球市場，廣納高收益債、新興市場債、證券化資產等等多元券種，以更全面的角度掌握收益契機。

聯博指出，波動性攀升往往可為投資人帶來具價格吸引力的投資機會。舉例而言，疫情爆發至今，市場上仍有表現落後、價格被低估的資產。接下來11月的美國選舉結果或將影響能源、科技、原物料產業的評價，投資人可回歸基本面，精挑細選具長期投資潛力的投資標的。

(工商 )