台中市豐原區53歲林姓男子日騎機車到石岡區長照中心探望妻子，行經豐勢路時機車突故障無法發動，只能推著機車慢慢走。途中遇見熱心員警協助推至機車店，老闆告知隔天才有零件更換暫時無法修復，員警立即載他至長照中心探妻，令林男感動不已。

東勢警分局指出，豐原林姓男子23日下午騎乘機車要至石岡區長照中心探望妻子，行經豐勢路全家便利商店時停下稍作休息，未料起程時，機車竟突故障無法發動，因此只能推著機車慢慢走往長照中心。

林男途中遇見石岡所熱心員警胡惠琦，協助將機車推至機車維修店，但老闆告知機車零件隔天才能送到，機車暫時無法修復，胡員立即向林男提議協助將他載至長照中心探望妻子，而林男也對員警暖心之舉頻頻道謝。

石岡分駐所長呂禹澄表示，主動為民服務是警察工作的一環，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，秉持同理心充分發揮了警察助人的精神。

(中時 )