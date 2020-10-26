捷迅(2643)表示，為滿足客戶載貨需求，自今年10月開始與順豐航空(機型：波音A757全貨機)簽訂長期兩岸直航的常態貨運包機年度合約，每周兩班定期往返兩岸以解決中、長期客戶群艙位不足的困擾。

捷迅指出，受新冠肺炎疫情影響，國際航班縮減致使空運艙位供給不足，現又因氣候轉冷及歐、美等地受二次疫情來襲影響下，推測將持續造成全球航班艙位更加緊縮，加上為因應第4季旺季來臨、各電子廠新品問世、年底各大節日的消費需求等因素，捷迅近期持續與國內、陸籍等多家航空公司簽訂任務性質貨運包機合約，自10月起到年底已達50架次，藉此為客戶在兩岸三地的運輸需求上克服航空艙位不足的困擾，讓客戶不須為物流不便致使銷售量受阻或產線斷線、缺料等因素而憂心。

捷迅為專業整合型物流公司，30多年來早已建立一套完整且專業的物流供應鏈，不僅能符合客戶各類物流的需求，更早於客戶發現問題，並於適當時機提前部署，運用靈活的策略及陸、海、空等資源，提供客戶具附加價值的服務。

(時報資訊)