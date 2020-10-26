永豐餘(1907)旗下永豐實(6790)將於明（27）日登錄興櫃交易，可望成為投控旗下另一隻小金雞，買盤敲進激勵永豐餘今（26）日股價放量勁揚，一度飆升9.09％至20.4元，創2004年4月底以來16年半新高，早盤維持逾7％漲幅，領漲造紙類股。

此外，永豐餘旗下華紙(1905)看好非塑商機可期，23日宣布斥資20億元購入利芃國際桃園觀音廠，打造為非塑材料發展基地，預計明年下半年起開始運作。今日股價同步放量走揚，最高上漲4.5％至9.28元、為1個月波段高點，早盤維持逾4％漲幅。

全名永豐餘消費品實業的永豐實1986年10月29日設立，為台灣在地最大家紙製造商，並在2009年進軍天然清潔用品事業，朝向多品類、多品牌經營。目前實收資本額24.49億元，永豐餘集團綜合持股71％。

永豐實旗下包括不同定位的「五月花」、「得意」、「柔情」紙品品牌，潔品品牌則有主打天然的「橘子工坊」、訴求香氛的「植淨美」及實惠好用的「得意」，並代理銷售幫寶適紙尿褲系列。上半年紙品、潔品、其他營收占比分別為88％、5.93％、6.07％。

據公開說明書揭露，永豐實2020年前三季自結合併營收74.59億元、年減5.22％，毛利率31.98％、營益率15.86％。不過，受惠業外收益挹注，使稅後淨利達11.51億元、每股盈餘4.66元，已超越去年全年、提前改寫新高。

至於華紙近年來攜手永豐餘旗下投資公司新川創新，致力以生物基材料（bio-based materials）開發，去年推出「益利（EASY）系列」無塑食安用紙，並陸續推出新產品搶攻全球減塑商機，7月中宣布全系列產品已全面到位。

永豐餘設立明年食安用紙銷售貢獻自7～8％提升至15～20％，挹注集團全年營收超過10億元目標。此次買下桃園觀音土地及廠房，成為在台第4座廠區，規畫打造為非塑材料發展基地，將可優化產品組合、整合上中下游需求，提供下游產品製造一條龍整合服務。

(時報資訊)