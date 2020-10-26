觀望美國總統大選及新冠肺炎疫情，台股量縮緩步攻12950點！全球新冠肺炎二度疫情持續延燒，且美國總統大選日漸近，台股如同全球股市屏息以待，雖然因永豐餘(1907)、華紙(1905)，以及陽明(2609)盤中股價亮燈，長榮(2603)、萬海(2615)、榮運(2607)等走強，帶動造紙類股與航運類股強攻，金融類股也扮演穩盤角色，易通展(6241)、全域(3067)、麗正(2302)、陸海(5603)盤中股價亮燈，但即使第3季財報亮眼且前景看好如：信邦(3023)等，今天盤中股價創高後亦無力續強，之前法說會的大立光(3008)及台積電(2330)等股價也處於整理，市場觀望氣氛濃厚，讓台股指數在缺乏攻擊量下只能緩步走高。

截至10點55分為止，加權股價指數12932.67點，上漲33.85點，成交量948.24億元；OTC指數為165.2點，下跌0.84點，成交量219.65億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲3.1%，其次是造紙類股及玻璃類股，分別上漲2.71%及1.31%，表現較差者為生醫類股、機電類股及化生醫類股，其中生醫類股下跌1.04%，機電類股下跌0.51%，化生醫類股下跌0.49%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲2.65%，表現最差為生醫類股，下跌2.15%。

就技術面來看，隨著美國總統大選日近，市場觀望氣氛日趨濃厚，台股指數也處於高檔整理，上週加權股價指數收盤12898.82點，累計一週上漲148.45點，漲幅為1.16%，週K線收紅K，成交值為8113.45億元，較前一週下降，OTC指數收盤於166.04點，累計一週上漲1.29點，漲幅為0.78%，週K線收紅K，成交值為1973.39億元，較前一週下降；今天台股在傳產龍頭股轉強帶動下，盤中指數逼近12950點；目前全球股市面臨新冠肺炎二次疫情延燒及美國總統大選的外在變數，台股多方雖然力圖振作，但因成交量萎縮，難以突破沈重的上檔賣壓，日指標持續進行修正，所幸季線提供強勁支撐，由於美國總統大選已近，愈接近大選前，投資大戶心態越保守，逢高難免調節，但機構法人皆等待低檔買進時機為2021年佈局，故多空對峙下，預期台股指數持續狹幅整理，本週區間12800點到13000點。

分析師表示，10月以來，台股呈現量縮整理局面，週成交均量不到2000億元，投資人觀望主要來自美國大選進入倒數，市場多空訊息交雜；不過，目前美國大選只剩最後一週，市場進入最後壓縮整理期，由於選後不確定因素消除，股市將重回基本面主導，考量美股第三季財報可望優於預期、蘋果新機熱賣、大陸五中全會登場，皆有助於整體走勢上揚。

由於本週台股有穩懋(3105)、台郡(6269)、台達電(2308)及聯發科(2454)等大廠法說會，公布財報及展望，美國亦有10月29日超微、10月30日臉書、蘋果等相繼公布財報，預期科技股財報可望有不錯表現，部分傳產股亦有傳出佳音可能，儘管短期因美國總統大選日近趨於震盪，但長線趨勢股如：晶圓代工、5G、高速傳輸及自行車等類股仍具投資價值，長線趨勢具備保護短線作用，逢回還是可以承接，建議逢低布局蘋概股、半導體、汽車、自行車等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。

美利達(9914)因歐洲疫情再起，今年第4季與2021年第1季淡季不淡，由於需求緊俏，毛利率維持高檔，預期第3季獲利不俗，電動自行車仍是公司主力，2020年占比45%到50%，2021年占比可望達55%到60%，可望維持營業佳績；譜瑞(4966)第3季旺季效應可期，eDP業務將持續受惠面板解析度提升帶來的傳輸規格升級，在中國面板廠的市占率也穩定提升，高速傳輸產品在PCIe 4.0 Retimer的帶動下，未來成長動能可期；復盛(6670)為全球最大高爾夫球具及球頭代工生產廠商，市占率超過40%，目前訂單已滿載至2021年第1季，預估今年第4季在旺季訂單狀況佳下，營收將季成長55%到60%，併購極限運動專業代工大廠民盛85%股權，可帶來正面獲利挹注。

(時報資訊)