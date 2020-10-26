Dunkin' Brands Group周日發布聲明，證實考慮將公司交由私募股權投資公司旗下餐廳Inspire Brands進行收購，雙方已經展開初步協商。

Dunkin' Brands Group旗下擁有Dunkin'Donuts與Baskin Robbins兩家連鎖速食店。Dunkin'Brands公關長Karen Raskopf表示，目前不確定會達成任何協議，並拒絕透露更多細節。

據《紐約時報》率先所作的報導，這個正在討論的交易，將以每股106.50美元價格讓Dunkin'Brands私有化。截至上周五收盤，Dunkin'Brands股價為88.79美元。

旗下擁有Arby's與Jimmy John's等連鎖餐廳品牌的Inspire Brands拒絕對此消息發表評論。《紐約時報》指出，這項交易最快可能於周一公布。根據Inspire官網，該公司在全球擁有11,000多家Arby's、Buffalo Wild Wings、SONIC Drive-In、Rusty Taco與Jimmy John餐廳。

(時報資訊)