【現場直播】中天換照聽證會 民眾集結場外聲援一同守護新聞自由｜2020.10.26

通傳會（NCC）今天進行中天新聞台換照審查聽證會，由於關台傳聞不斷，為爭取新聞自由，333政黨團結聯盟等藍營團體，聚集場外抗議，高呼「伸張媒體正義、反關台挺中天」口號，國民黨團總召林為洲指出，會關掉中天新聞台的唯一理由就是觸犯國安問題，但台灣是法治國家，若行政單位無法指證，就無權干涉新聞自由。

民主監督聯盟總召集人黃正忠、藍天行動聯盟主席武之璋、統促黨總裁「白狼」張安樂、全國軍事院會校友總會理事長季麟連、前新聞局長鍾琴、國民黨副祕書長李彥秀、國民黨團總召林為洲、藍委鄭麗文、鄭正鈐、李德維、許淑華、楊瓊瓔等近500人，上午都到NCC外聲援中天新聞台，捍衛新聞自由。

藍營團體集結在ＮＣＣ場外抗議，力爭新聞自由。（趙婉淳攝）

「蘇貞昌下台，蔡英文踹共」，林為洲痛批，馬政府時期，民視天天罵馬英九、三立天天罵國民黨，但國民黨都沒有關掉這兩台，30年來為台灣爭民主的民進黨，竟敢關掉代表民主言論自由的電視新聞台。

林為洲推測，NCC以對中天新聞台的假訊息、錯誤新聞開罰過，會關掉中天新聞台的唯一理由就是國安問題，指控中天接受中共資助，但台灣是法治國家，請行政單位指證出來，若無法指證，就無權干涉新聞自由。

林為洲強調，中天新聞台沒有號召民眾破壞政府、放火燒NCC等實際暴力行動，就不會觸犯任何國家安全的罪，絕不容許政治力介入，關掉敵對陣營的電視台。

黃正忠痛批，原本申請集會遊行，但行政部門說遊行的話，長官會罵，因此就取消遊行，但他們將在下午2點半赴行政院、3點半再到總統府，遞交抗議書，呼籲群眾自行前往響應爭取言論自由的行動。

(中時 )