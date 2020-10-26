血管年齡年輕，外表也會變得年輕！血管的彈性是判斷血管年齡的關鍵，隨著年紀增長，血管一旦硬化就回不去了，且動脈硬化會加速全身老化，也是引發各種疾病的原因。

日本健康網站「Macaroni」駐站作家tep表示，日常生活裡，可透過下列5大飲食讓血管逆齡：

1.胡桃

胡桃中的α-亞麻酸進入體，會轉化成DHA和EPA，幫助降低血液中的中性脂肪和膽固醇，防止血管老化；此外，胡桃含有大量的不飽和脂肪酸，有助於去除血液中的老廢物質，維持血管健康。

2.巧克力

巧克力中的多酚能促進血管擴張，讓血管恢復彈性，根據英國亞伯丁大學研究團隊的大規模研究發現，平均一天吃7～100公克巧克力的人，比不吃巧克力的人，心血管疾病風險低了11％。

3.花椰菜

花椰菜中的葉酸能分解造成動脈硬化的物質高半胱氨酸，且又含有蘿蔔硫素，能守護血管健康，預防心臟病與腦中風。

4.橄欖油

橄欖油的主要成分油酸能淨化血管、預防動脈硬化，降低血液中的膽固醇含量。

5.豆腐

大豆中含有胜肽，能促使血液中的膽固醇正常化，預防血管老化；此外豆腐中的卵磷脂，可將血液中的膽固醇搬運至肝臟，減少沉積在血管中，預防動脈硬化、腦血管疾病以及血管性失智症。

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(中時新聞網)