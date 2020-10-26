2022台北市長選舉前哨戰各方提前卡位？近日傳出基隆市長林右昌提出北北基相關議題，是有意轉戰台北市長。與林右昌同屬民進黨「正國會」系統的綠委陳亭妃今日受訪表示，外界認為林右昌要選台北市長，是太超過的思考，他現在應該只是在把自己的工作做好。

林右昌日前拋出「直轄市應取消，新北市石門、萬里、金山、汐止區這些東北角、北海岸等地，應劃為基隆市範圍」議題，並主張北北基的行政區應該要重劃。

據了解，正國會當中有3人皆有意角逐2022縣市長選舉，包括陳亭妃打算再次爭取黨內提名，與屆時將尋求連任的台南市長黃偉哲對決。交通部長林佳龍可能回鍋再戰台中市長。而林右昌本屆市長已是第2任期，因此有消息指出將會轉戰台北市長，甚至為熟悉台北市政，已接觸並挖角台北市長柯文哲幕僚，提早部屬。

陳亭妃表示，外界解讀說，林右昌針對北北基的意見表態，目的是要選台北市長，這些消息都是報派，其實台北跟基隆是工作和生活的範圍，息息相關，所以林右昌才提出這樣的議題，大家都放大解釋，說林右昌想選台北，其實是太超過的模式。

陳亭妃說，目前的台北市長人選民調中，衛福部長陳時中大概是綠營中支持度最高的，但陳時中也說過，將要面臨的是衛福部長任內所謂的「精準醫療」、「健保策略」、「智慧健康」3支箭，是不是能夠順利通過，是眼前非常重要的事。所以現階段，其實都是言之過早。

(中時 )