遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元等遭起訴，羈押迄今。台北地院19日裁定張以8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保，但他目前尚未籌足金額。北院今召開延押庭，張說，現在押他沒有任何幫助，只會欠國家越來越多錢，關到死也無力償還，只有讓他出去處理遠航動產、還錢給國家，才能減少浪費國家資源。

張的律師劉煌基則說，8架飛機、發動機維修工廠及所有航材，是遠航剩餘最有價值的動產，飛機日前經行政執行署台北分署拍賣，但因註明不負瑕疵擔保責任，導致無人應買。

劉煌基說，其實東南亞很多買家對飛機有興趣，但都希望能進飛機內部查看，並找機務人員試著發動，來了解適航狀況，但因張綱維在押，遠航也沒有員工了，台北航空站認為有顧思而未答應，飛機狀況因此不明，且沒有例行性保養，根本賣不出去，只能一直佔用民航局空間，並按日累計裁罰違約金。

劉並表示，張綱維願意以3000萬元交保，另可再提供有資力之人出具1500萬元保證書，但不希望保證人曝光，之後會再以書面提出，張出去後會協助償還公法債務。雖然感謝法官同意1億交保，但張實在力有未逮，以他現在狀況很難借到錢。

法官先前裁定1億元交保基於5大理由，分別是，張綱維母親健康狀況惡化，並有2名未成年子女需要照顧；遠航飛機仍散落在機場，需要張去處理善後；張願提供的保證金從1000萬元提高為2500萬元；劉煌基願出具1000萬元保證書，擔保張不會逃亡；張對於起訴書所記載證據的證據能力都不爭執，並已承認偽造私文書罪。

(中時 )