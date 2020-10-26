儘管三星集團會長李健熙病逝，但該集團旗下企業26日（周一）股價不跌反漲，分析師表示，這是因為市場燃起這些三星子公司即將重整與出售股權的希望，同時也推測這些企業將提高股利，協助李健熙繼承人籌得資金以支付高額遺產稅。
三星物產（Samsung C&T）與三星人壽（Samsung Life Insurance）早盤股價各飆升21.2％、15.7％，同時三星生技（Samsung BioLogics）、三星SDS、三星工程（Samsung Engineering）股價也全數走揚。
李健熙是韓國股市最富有的持股人，擁有三星電子4.18％的普通股以及0.08％的特別股，價值合計約達15兆韓元（約133億美元）。他另還持有三星人壽20.76％股權，以上周五收盤為計，價值約2.6兆韓元，並擁有三星C&T 2.88％股份，價值約5,640億韓元。
(工商 )
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