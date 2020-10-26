大陸工信部26日表示，下一步積極考慮將5G、積體電路、生物醫藥等重點領域，納入「十四五」國家專項規劃。

工信部稱，要進一步引導企業突破核心技術，依託重大科技專項、製造業高質量發展專項等，加強關鍵核心技術和產品攻關，加強技術領域國際合作，有力有效解決「卡脖子」問題，為構建現代化經濟體系、實現經濟高質量發展，提供有力支撐。

(工商 )

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