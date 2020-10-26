陸工信部：考慮5G等納入「十四五」專項規劃 11:302020/10/26 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸工信部26日表示，下一步積極考慮將5G、積體電路、生物醫藥等重點領域，納入「十四五」國家專項規劃。 工信部稱，要進一步引導企業突破核心技術，依託重大科技專項、製造業高質量發展專項等，加強關鍵核心技術和產品攻關，加強技術領域國際合作，有力有效解決「卡脖子」問題，為構建現代化經濟體系、實現經濟高質量發展，提供有力支撐。 (工商 ) #專項 #考慮 #納入 #規劃 #高質量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股基金定期定額 瞄準新經濟題材 04:102020/10/26 投資理財 拚國旅綜險 產險保障再升級 10:412020/10/26 財經 《盤中解析》觀望氣氛濃 緩攻12950點 11:252020/10/26 財經 電信業：不輕易啟動5G資費戰 04:102020/10/26 證券．權證 技術轉讓登陸 改事前審查 04:102020/10/26 財經要聞 中國大陸之治的重要密碼：五年規劃 10:092020/10/26 兩岸 6G卡位戰 台灣應超前部署 04:102020/10/25 產業．科技 一場會議 改寫中共大老仕途！毛澤東成政治局委員 華國鋒失勢 至少8次人事調整 04:102020/10/26 焦點新聞 兼顧讀書及打工 弘光生獲中華民國醫工學會獎學金 11:262020/10/26 寶島 中共十九屆五中全會今開幕 關係到未來25年的現代化 10:532020/10/26 兩岸 財經熱門新聞 再投書挺陸 避險傳奇達利歐：偏見讓很多人看不到中國機會 - 要聞 真的要衝了！星宇航空宣布開航曼谷、大阪、東京 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 謝金河再暗挺川普 點名全世界賭美國大選股市巨頭卻未表態 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。