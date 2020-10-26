工研院自26日起至30日舉辦為期一週的「眺望2021產業發展趨勢研討會」，以「後疫轉型．數位突圍」為主軸，邀請產、官、學界重量級人士參與會議。首日探討臺灣如何「借疫使力」，創造2021年後疫「零接觸經濟」商機、「美中科技分流」創新方向、「生活型態劇變」，以及「數位轉型」與「數位商業」創新等議題。

依據國際貨幣基金組織IMF 2020年10月份最新發布《世界經濟展望》報告，新冠肺炎持續蔓延，預估2020年全球經濟將萎縮4.4％，造成約3.7兆美元的總體損失，將抵消近3年來的產出成長。經濟合作暨發展組織（OECD）更指出，若爆發第二波疫情，全球經濟可能到2022年，才可能回到2019年第4季的水準，且隨著疫情持續造成經濟及社會面巨大損失。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗指出，受到美中貿易紛爭影響及新冠肺炎影響，最近兩年已經有許多臺商把海外工廠轉回到臺灣或轉移到東南亞國家，對於臺灣產業在資本、人才、數位科技的面向上，皆有重大的挑戰。然而危機也是契機，若臺灣能是善用數位科技的創新應用，加快產業轉型升級，打造擁有臺灣多元文化的「強韌產業生態鏈 Resilient Industry Eco-chain」，就能成為與國際生態共創共榮的關鍵產業夥伴。

研討會並針對近年來產業討論熱度最高的數位轉型浪潮進行探討，隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，消費型態及傳統商務模式也隨之改變，預期疫後在「新常態」需求帶動下，將衍生數位創新的商機，因此本次研討會同時邀請Appier/iKala獨立董事簡立峰探討「後疫 2021 數位商業新主流」、以及臺灣松下電器／行競科技／愛比科技董事長洪裕鈞以「後疫 021生活型態新變潮」為題，分別針對後疫帶來哪些「生活型態劇變」，和未來可能開創的應用領域與商機，提出詳盡的解說及案例分享。

「數位轉型《I》趨勢與展望」的專題場次上，特別邀請中經院第二研究所所長陳信宏，從轉變中的全球價值鏈與數位轉型的角度，深度剖析在疫情及美中科技競爭、工業4.0等彼此相互影響，且臺灣製造業發展又與全球價值鏈密切相關下，進行數位轉型須通盤考慮之因素。隨後由工研院專家團隊分享韓國、日本、新加坡等鄰近國家在後疫時代強化產業數位競爭力策略，可做為未來政府政策之借鏡。

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