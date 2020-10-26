王宇婕原在美國唸大學，母親蕭瑤同是演員；當年母親因家暴移居台灣，也讓她放棄美國學業隨之回台。為了減輕家中負擔，她開始參加試鏡，因其清新、脫俗的氣質，隨即得到經紀人的賞織。19歲即出道的她，演藝工作跨足主持、歌唱與戲劇；2015年開始轉戰本土劇《阿母》與《甘味人生》，從不會說台語到成為本土劇女神，王宇婕的戲劇之路也得到亮眼的好成績。

昨(25日)在IG，難得福利大放送，PO出先前去宜蘭度假的照片，除了展露好身材外，為了怕被網友質疑妝容太完整，特地在貼文裡說：「得好天氣來發一個存在手機很久的台南之旅的泳池照。對.....我濃妝豔抹的拍照，但之後真的有卸妝下水 認真游泳啦」。不過網友們似乎不太在意，反倒把焦點放在身材上。

王宇婕身穿香奈兒比基尼，好身材一覽無疑 (圖/ 翻攝自王宇婕粉絲團)

藍色香奈兒比基尼，襯托出王宇婕白皙肌膚與32D的好比例，一雙修長美腿更是誘人，讓人忍不住多看幾眼；眾多粉絲也紛紛留言：「宇婕皮膚好白皙，看得我眼睛不知往哪兒飄」、「宇婕姐姐妳好性感哦，我愛妳！」、「午安快樂身材火辣身材，喜歡」、「這太辣了~」、「很大」、「真的太犯規了」。

(中時新聞網)