有南韓「吟遊詩人」之稱的40歲男星許志雄，去年抗癌成功後逐漸開始恢復工作。近日登上綜藝節目除了分享治療過程外，也透露自己過去曾質疑過「南韓國民MC」劉在錫的好人品，甚至曾提問酸過對方，但當劉在錫知道他罹癌時卻第一時間送上溫暖，讓他斷了想要放棄的念頭。

許志雄擁有作家、影評人、廣播主持人等多重身分，經常在報章雜誌及網路上以犀利的評論與卓越的好文筆圈入一票粉絲，加上曾在《魔女狩獵》、《我家的熊孩子》等綜藝節目演出而知名度大開，成為家喻戶曉的人物。

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5年前，他曾在節目中大膽開酸「擁有好人品」的劉在錫收到報導過多的正能量而人生會過得很辛苦，還直問「有關劉在錫的新聞99.9%都是好評，難道他不會累嗎？」。但自從許志雄在2018年底罹患惡性淋巴瘤後，讓他對於人生與周圍的人有不同的看法。

經過一年的治療宣布抗癌成功的許志雄，日前登上劉在錫所主持的《Happy Together 4》時透露，劉在錫得知他罹癌後便不計前嫌的立即傳訊息給他，表示「哥得知消息後很難過，因為無法為你做什麼，很抱歉，我只能透過話語為你加油」，並小心翼翼的詢問「是否能去探望」，讓當時情緒陷入谷底、一度想放棄一切的他瞬間獲得溫暖及力量，開始積極對抗病魔。

許志雄曾酸劉在錫人品 罹癌卻因「他的一句話」活下去（圖／YOUTUBE）

如今他在節目中也直接感謝劉在錫，雖然只是一句話卻將他在生死關頭拉了回來，也十分理解為何大家對於劉在錫的評價只有好沒有壞的原因了。

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(中時新聞網)