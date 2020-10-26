台中市議會教育文化業務質詢，台中市議員施志昌、林祈烽今天對於文化藝術資源多集中在市區，對於偏鄉孩子要接觸相當困難。施志昌認為，VR虛擬實際的技術愈來愈成熟，市府除了透過各場館建置VR的體驗之外，教育局也應該透過購置VR裝置，讓學生可以從學校接觸到各式各樣的藝術文化展覽與活動。

文化局長張大春說，文化場館都有用VR的虛擬場館中，未來海線爭取經費讓海線民眾有不同的感受！教育局長楊振昇指出，台中市有8所學校有VR設備包括大甲國中，未來朝向有更多機會讓學生可體會。

文化局長張大春說，文化場館都有用VR的虛擬場館中，未來海線爭取經費讓海線民眾有不同的感受！(陳世宗攝)

施志昌表示，於教育部108課綱美感教育中，有一項「藝術涵養與美感素養」核心內涵，但美感教育是一種多元的人文教育，需要來自生活的淺移默化，需要從生活上扎根，也需要孩子時常接觸，美感薰陶才有機會實現。

施志昌說，像是市區的孩子離科博館、美術館、歌劇院近，隨時看展不是問題，但對於偏鄉的孩子來說，不管是藝文場所、展覽或是活動，比起市區都是少之又少，偏鄉的孩子要接觸到這些，就必須付出更多的成本。但對於市府來說，又常常依據效益分析，這些場館不可能選擇設在偏鄉。因此，施志昌認為，現在台灣5G發展走得相當前面，VR的也愈來愈成熟，他建議可以透過VR虛擬實境讓學生能夠去體驗與感受。

施志昌指出，現在文化局的場館如台中文學館、纖維博物館與部分圖書館都有VR裝置的體驗，此外也有巡迴的VR體驗，他希望文化能夠在更多場館與展覽上增設VR體驗，文化局長張大春也表示會在找適合的展覽來做規劃，並且有更多的VR巡迴活動。

施志昌強調，但VR的體驗需要VR裝置，施志昌也詢問所有首長有VR裝置的人其實非常少，一般家庭中勢必也是相同的情形。所以，光是建置VR的體驗是不夠，還必須有配合的設備。因此，施志昌希望教育局能於偏鄉的學校先行購置VR裝置，讓偏鄉的學生的可「無距離」的觀看相關文化藝術的展覽活動，用科技縮短城鄉差距！

文化局長張大春說，文化場館都有用VR的虛擬場館中，未來海線爭取經費讓海線民眾有不同的感受！教育局長楊振昇指出，台中市有8所學校有VR設備包括大甲國中，未來朝向有更多機會讓學生可體會。

(中時 )