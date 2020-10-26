台中市逍遙音樂町活動經費500萬元委由29區公所舉辦，市議員邱素貞26日質詢時為區公所請命，希望文化局寬列預算，並結合地方生態、產業、文化等特色引出舉辦，以吸引人潮，提升各區藝術動能及生活品質。文化局長張大春表示，文化局將研究辦理。會主動與各區公所聯繫，寬估預算，提供在地優秀的演藝團隊到各區參與演出。

市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源26日聯合質詢表示，台中市逍遙音樂町邁入第17年，由市府文化局委辦各區公所，從7月17日起至10月23日，在23區的公共空間舉辦，首場是7月17日在沙鹿區的沙鹿區公所前廣場舉行，最後一場已在10月23日石岡區綠六廣場結束。

邱素貞指出，逍遙音樂町活動經費共500萬元，核定各公所委辦經費共440萬元。以29區公所平均，每個區公所活動費約15萬元，要辦個像樣的活動，預算實在太少了，無法邀請知名度較高的卡司，難吸引人潮。她希望文化局寬列預算辦理。

邱素貞說，南區中興大學到東峰公園，自國光路到七中路段的興大園道上，每年五、六月間，阿勃勒花盛開，黃色阿勃勒花串垂掛枝頭，搖曳生姿，美不勝收，遊客絡繹不絕，被網友推薦是「全國十大花道」，邱素貞建議逍遙音樂町活動，應結合黃金風鈴木、台灣欒樹、苦楝花等季節性花卉盛開季節，以及各區生態、產業、文化等地方特色的演出舉辦，以提升各區藝術動能及生活品質。

張大春強調，逍遙音樂町活動今年因疫情影響，有南屯區、南區、烏日區、大里區、和平區、東勢區等6區公所撤案，仍未舉辦，其它23區公所皆辦理完畢。

(中時 )