在台南花園夜市顧攤的一名美眉，清純笑容融化人心。（照片來源：取自臉書社團《爆怨2公社》）

已戀愛！有網友捕捉到台南花園夜市一個遊戲攤位，顧攤妹子皮膚白晰、模樣清純，更別說當她露出笑容時，彷彿將人融化，網友說自己看到「頭暈目眩」無法好好玩遊戲，輸到脫褲也心甘情願。

有網友在臉書社團《爆怨2公社》分享照片並發文：「昨晚在這輸了很多，我決定晚上再去一次，到時候要壓大還是小？」，只見照片中顧攤的美眉，綁著公主頭露出側臉線條，穿著白色T恤配牛仔短褲，皮膚白晰、身材纖細，最迷人的是她的笑容，笑起來眼睛彎成一條線，光看照片就足以融化人心，完全能夠理解原PO就算輸錢也要再去光顧的心情。

照片曝光也引發網友暴動，激動回應：「壓上你的存款簿、金融卡、信用卡、房契」、「壓她往後的人生」、「壓什麼都好，但覺得您要量下血壓，可愛到噴鼻血了」、「我只想知道這攤在哪裡」。

不過，提醒想去朝聖的民眾，花園夜市並非天天開張，目前固定每週四、六、日的18:00 -～00:00營業，如遇天氣不佳，也可能不營業，想前往的民眾，可先上花園夜市臉書粉絲追蹤最新消息，以免白跑一趟。

根據花園夜市（Garden Night Market）臉書粉絲專頁介紹，花園夜市為南台灣首屈一指的大型夜市，因坐落於鄭子寮地區，因此又稱「鄭子寮花園夜市」，為台灣最知名的夜市之一，並曾於2013年榮登Facebook全球熱門打卡地點第12名。

(中時新聞網)