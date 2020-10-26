盤中零股交易於今（26）日起實施，為關心新制實施首日交易系統運作情形，證交所董事長許璋瑤及總經理簡立忠，率領相關同仁，親赴證交所板橋機房視察盤中零股交易撮合系統之運作情況，證交所於9：00接受零股委託，並如期於9：10陸續就個股進行首次撮合。

證交所指出，此次盤中零股交易順利實施，可增加投資人盤中交易時段買賣零股管道，亦因交易門檻之降低，可望進一步提升年輕小資族群投資股市之意願，以孕育未來證券集中市場主幹投資人，減緩臺灣股市高齡化之現象，達成普惠金融之目的。

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