盤中零股交易實施首日 證交所：首盤撮合順利 11:452020/10/26 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盤中零股交易上線，證交所董事長許璋瑤（中）及總經理簡立忠（左三）親赴證交所機房視察 圖／證交所提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盤中零股交易於今（26）日起實施，為關心新制實施首日交易系統運作情形，證交所董事長許璋瑤及總經理簡立忠，率領相關同仁，親赴證交所板橋機房視察盤中零股交易撮合系統之運作情況，證交所於9：00接受零股委託，並如期於9：10陸續就個股進行首次撮合。 證交所指出，此次盤中零股交易順利實施，可增加投資人盤中交易時段買賣零股管道，亦因交易門檻之降低，可望進一步提升年輕小資族群投資股市之意願，以孕育未來證券集中市場主幹投資人，減緩臺灣股市高齡化之現象，達成普惠金融之目的。 (工商 ) #系統 #盤中零股交易 #證交所 #實施 #撮合 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禮客Outlet週年慶 最後8天再推破盤優惠 12:002020/10/26 生活 零股盤中交易上路 歷史性第1筆搓合台積電成交破9000股 09:212020/10/26 財經 《晨間解盤》短線12600~13000點震盪(日盛投顧提供) 09:132020/10/26 財經 盤中零股開跑 台積電零股價更高 11:122020/10/26 財經 《證交所》盤中零股交易今上路 首盤撮合順利 11:422020/10/26 財經 盤中零股交易首日 雙王買氣強強滾 14:582020/10/26 財經 1分鐘讀財經》盤中零股交易今起跑 成交值估漲5倍 08:052020/10/26 財經 《韓股》KOSPI紅翻黑 不敵外資賣壓襲擊 12:502020/10/26 財經 《盤中解析》觀望氣氛濃 緩攻12950點 11:252020/10/26 財經 大展投顧本周看好蘋概、海運等四大類股 09:212020/10/26 財經 財經熱門新聞 材料大國日本雷人新技術 滷味基本款竟可增強鋰電池效能 - 要聞 紅色供應鏈逼近！傳郭董成立專案組摧毀立訊 鴻海回應了 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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