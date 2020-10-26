交通部長林佳龍親自留言台南女婿也一頭霧水。（翻攝林俊憲臉書）

國1台南路段3處交流道日前修改出口標示，將原先以地區標示改為路名，遭網友灌爆交通部臉書，怒吼「快改回來」，甚至有人大酸「有佳龍，會搞事」。交通部今日表示，林佳龍親自跟高公局長趙興華溝通，未來的指標名稱的擬定，應加強與在地溝通後，才會拍板及施作。高公局也說，將再虛心檢討，回復原區名標誌。

上周國1台南市境內交流道出口預告標誌「永康／台南」、「大灣」、「台南」，陸續更新為「中正北路」、「復興路」與「中山路」路街名標示後，臉書粉專《台南式》也貼出了改版前後對照圖，稱中山路與復興路等名稱別說外地人霧煞煞，連當地人自己都搞不清楚，因為光相同路名就有好幾條。

立委林俊憲也發文稱，台南有19條中山路，這路標是指哪一條？這樣改是越改越模糊；也完全忽視了地方用路人長期的用路習慣；高公局根本就是自以為聰明；沒有公告徵求意見就換上去，現在如果又要改回來，這些錢誰要出？還不是全民埋單。

林佳龍最後親自回覆，身為台南女婿也是一頭霧水。高公局將調整，除直轄市名台南研議調整外，其餘先恢復舊有標誌。高公局隨後表示，考量民眾多習慣地名呈現，在與地方溝通上將再虛心檢討，回復原區名標誌。

高公局說，台南升格為直轄市後，確實永康、大灣及台南交流道均位於台南市區，高公局預計依交流道所通往的行政區名，將原出口預告標誌標示「台南」地名調整為「台南北區」或「台南東區」；另相關「台南」地名方向指示標誌，也將維持或配合調整為「仁德」等具代表性區名，避免原直行右出情形。

高公局表示，台南市境內交流道出口預告標誌內容，將配合台南市區名做調整，至造成民眾混淆的路街名標示方式，將待未來需要時再處理。

(中時 )