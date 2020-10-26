線上旅展-水陸暢遊卡4999元，一整年暢玩全台最大水陸雙樂園。（陳淑娥攝）

福容大飯店連鎖餐券買10送2張。（陳淑娥攝）

福容大飯店住宿券買10送1，加贈2000元餐飲券，下殺2.3折起。（陳淑娥攝）

看準今年國旅表現亮眼，麗寶樂園渡假區與福容大飯店將在台北ITF旅展祭出超好康優惠，住宿券最低下殺2.3折起。麗寶線上旅展自30日至11月29日超殺開賣，入住麗寶賽車主題旅店搭配饗樂券，開賽車、玩樂園、搭摩天輪自由選，雙人只要3999元，每周四還有24小時限定快閃商品。

每年ITF旅展美食住宿票券最搶手，福容大飯店瞄準消費者喜好，推出「連鎖餐券」每張880元，買10送2平均只要733元，一張餐券就能品嘗中、日式套餐或精彩自助百匯美食。「聯合住宿券」單張面額2699元、買10送1，平均只要2454元，加碼再贈總價值2000元餐飲抵用券，最低下殺2.3折。此外，麗寶福容大飯店推出吃、住、玩全包的「雙人麗寶假期」6999元，包含精緻雙人房住宿一泊一食，搭配4張饗樂券，加碼再送800元渡假區禮券。

麗寶樂園渡假區30日至11月29日舉辦線上旅展，祭出首次登場的超殺商品「麗寶賽車駕期」住房專案，入住全新賽車主題旅店，包含雙人極限客房一晚、雙人能量早餐，再送渡假區饗樂券2張、禮券200元，只要3999元。

旅店緊鄰麗寶國際賽車場，近半數客房可俯瞰G2賽道風光，如巧遇賽事，在房間就能直接觀賞賽車馳騁，還能持饗樂券下場開卡丁車，體驗賽車手的住宿旅遊體驗。

旅展人氣商品還有可自由選配所有娛樂「麗寶樂園渡假區饗樂券」，有別於一般旅展短期商品，饗樂券票期長達一整年，每張饗樂券等同於探索世界／馬拉灣門票一張、密室逃脫雙人體驗，或馳騁進口原裝單人SODI、雙人CRG卡丁車，更可以品嘗麗寶福容大飯店BUFFET或日式順園套餐；買一張饗樂券送渡假區百元禮券，等於平均一張560元，一次買整套五張饗樂券，再加碼送7張渡假區百元禮券，等於平均一張只要520元。

親子家庭詢問度最高的還有「雙人水陸暢遊卡」，能一年內無限次暢玩雙樂園，兩人只要4999元，無論平假日或暑假，不需排隊就能憑卡入園；麗寶線上旅展每周四還有24H限時商品，限當日上午12點至隔天中午12點，最低下殺3.6折起，有雙人摩天輪、卡丁車、密室逃脫、VR分享券超殺價格，等著你來搶購，請密切鎖定臉書與官網公告旅展快閃內容。

不論於ITF旅展現場或福容線上旅展消費，會員只要在12月20日前至享福卡APP登錄發票就能參加抽獎，獎項包含麗寶樂園渡假區無敵饗樂卡、iPhone11、聯合住宿券等，總價值超過30萬元。

(中時 )