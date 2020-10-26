NOR Flash大廠華邦電(2344)獨拿蘋果訂單的利多持續，股價續漲。因中芯被美國制裁，NOR Flash市場供給減少，對產品價格將有正面助益，加上轉單效應預期，NOR Flash大廠華邦電與旺宏(2337)均可受惠。旺宏今日下午將舉行法說會，股價也同步走高。

市場傳出，蘋果擔憂美國封殺中芯，可能導致幫兆易創新代工的NOR Flash晶片無法順利交貨，促使華邦電首度獨拿iPhone新機外掛NOR Flash晶片訂單，也帶動華邦電下半年營運續旺。華邦電獲法人及市場買盤拉抬，延續上周強勁的漲勢，持續爆量上攻，盤中大漲1.5元至18.9元，漲幅逾8%。

蘋果最新發表的iPhone 12系列新機，首次全數採用OLED螢幕，市場看好，蘋果編碼型快閃記憶體(NOR Flash)供應商華邦電營運可望受惠。

在華為提前拉貨帶動下，華邦電NOR Flash產能7月初起開始滿載，儘管9月中旬後已開始無法供貨華為，但隨著需求復甦，且iPhone 12新機拉貨力道強，加上部分客戶預先備庫存，華邦電目前產能持續滿載。展望第四季預計可維持業績的高檔水準。

中國大陸晶圓代工廠中芯過去為NOR Flash廠兆易創新代工生產，隨著中芯遭美國制裁，可能影響兆易創新NOR Flash供給。法人預期，華邦電可望趁機搶占兆易創新市占，提升對蘋果供貨比重。隨著NOR Flash市場供給減少，對產品價格也將有正面助益，NOR Flash大廠華邦電與旺宏均可受惠。

展望明年，在5G手機技術要求下，加速推升OLED面板手機滲透率，明年OLED需求可望持續成長，可望續帶動NOR Flash需求續增，有利於華邦電及旺宏兩家NOR Flash大廠。

旺宏將於今(26日)下午四時召開線上法人說明會，公布2020年第三季獲利及對記憶體之展望。大陸中芯是否有轉單效應也將受到關注。

由於美國限制設備出口到中芯，法人認為，儘管兆易創新強調供貨沒有問題，不過包含華邦電、旺宏等台廠近期都感受到轉單效益。

(時報資訊)