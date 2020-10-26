受中國ABS及橡膠市場需求增溫，連帶推動上游原料價格上漲；據業者表示，由於目前丁二烯供應有限，本周已很難購買丁二烯現貨；此外，由於上游原料看漲可能會縮小下游業者之生產利潤，因此部分終端客戶則保持謹慎態度。

最新報價，丁二烯大陸CFR，報每公噸1039-1041美元，較上周報每公噸874-876美元，上漲近19%。

(時報資訊)