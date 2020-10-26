《商情》供應趨緊 中國丁二烯市場漲近19％ 11:422020/10/26 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受中國ABS及橡膠市場需求增溫，連帶推動上游原料價格上漲；據業者表示，由於目前丁二烯供應有限，本周已很難購買丁二烯現貨；此外，由於上游原料看漲可能會縮小下游業者之生產利潤，因此部分終端客戶則保持謹慎態度。 最新報價，丁二烯大陸CFR，報每公噸1039-1041美元，較上周報每公噸874-876美元，上漲近19%。 (時報資訊) #丁二烯 #供應 #中國 #上游原料 #趨緊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《塑膠股》PVC報價挺 華夏Q3拚轉盈、Q4續旺 10:002020/10/26 財經 市場調查－智慧音箱 明年出貨估大增 04:102020/10/26 產業．科技 政院緊盯房價 盤點政策工具 04:102020/10/26 財經要聞 美股超級財報周 台股吐悶氣 04:102020/10/26 財經要聞 《商情》獲利了結 紐約棉花回跌 10:342020/10/26 財經 《晨間解盤》短線12600~13000點震盪(日盛投顧提供) 09:132020/10/26 財經 中期多頭態勢 布局全球最安心 04:102020/10/26 投資理財 陸股基金定期定額 瞄準新經濟題材 04:102020/10/26 投資理財 《盤中解析》觀望氣氛濃 緩攻12950點 11:252020/10/26 財經 《商情》日本天然期膠周漲近七年新高 10:342020/10/26 財經 財經熱門新聞 再投書挺陸 避險傳奇達利歐：偏見讓很多人看不到中國機會 - 要聞 真的要衝了！星宇航空宣布開航曼谷、大阪、東京 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 謝金河再暗挺川普 點名全世界賭美國大選股市巨頭卻未表態 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。