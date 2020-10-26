隨著實驗教育三法的鬆綁，實驗教育、國際教育近期一直是各市教育界的熱門議題，全民都希望孩童能適性發展、發展自身的興趣，再透過國際化的學習，拓展向全世界。

台中市議員林汝洲26日於議事堂指出，台灣發展國際教育有非常大的優勢，像是中文世界中進步的民主自由社會、高度發展的產業、一流的基礎建設、多元開放的價值、美麗的地理環境和相對低廉的物價，若是與國際文憑組織合作，除了學生申請認證的外國學校不再需要考試外，也能夠吸引外國學生來到臺灣，拓展臺灣的國際知名度。

林汝洲說，台灣目前總共只有8所國際文憑組織認證的學校，而台中只有烏日區的明道中學一所。相較於中國的107所、印尼的43所、菲律賓的21所、泰國的21所，台灣於國際教育的著墨顯然略嫌遜色，甚至連國土面積僅雙北那麼大的新加坡都有25所。

林汝洲強調，希望台中市可以大力在學校間推動國際文憑組織的認證，除了宣誓台中市將從教育層面開始國際化的決心以外，甚至還能吸引外國學子前來台灣就讀；國際化的推動，對台中市甚至是整個台灣而言都是一大進步！

(中時 )