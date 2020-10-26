中天新聞台執照年底到期，面臨換照，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會，旺旺集團董事長蔡衍明也親自出席。不過聽證會一開始，中天暨利害關係人代理人方柏勳律師質疑程序有問題，要求釐清相關事項。

方柏勳表示依原程序，當事人跟利害關係人陳述時間分別為10分鐘、15分鐘，為陳述完整，請求允許合併時間，因有8項議題，且本案事件重大，是否另外允許延長陳述時間，酌以延長10到15分鐘，能有30到45分鐘時間，強調不會陳述與案情無關內容。後獲得主持人同意，合併與延長時間至30分鐘。

方柏勳接著詢問聽證會記錄方式，是逐字還是記載摘要，還是錄音。主持人回覆，會有逐字稿，並在今日確認。

此外，方柏勳也請求是否可使用簡報（PTT），因NCC案情摘要報告也是用簡報的方式，希望能有平等對待，但現場遭駁回，表示過往也沒有這樣的程序，且已延長陳述時間，也可以在後面的答詢補充相關陳述。

(中時新聞網)