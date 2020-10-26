彰化縣警察局26日舉行彰化、員林、北斗、溪湖及芳苑分局卸、新任分局長聯合交接典禮，縣長王惠美、彰化縣警察局長許錫榮主持，祝賀2位高陞警官，並歡迎6位新生力軍。

這次調陞有，彰化分局分局長林崇志榮陞嘉義縣警察局主任祕書、員林分局分局長洪文宏榮陞連江縣警察局督察長。

彰化縣警察局26日舉行彰化、員林、北斗、溪湖及芳苑分局卸、新任分局長聯合交接典禮，縣長王惠美、彰化縣警察局長許錫榮主持，祝賀2位高陞警官，並歡迎6位新生力軍。（吳敏菁攝）

新生力軍為，澎湖縣政府警察局主任秘書張沛銘榮調本縣警察局主任秘書。彰化縣溪湖分局分局長婁自強榮調本縣彰化分局分局長。彰化縣北斗分局分局長謝錫釗榮調本縣員林分局分局長。彰化縣芳苑分局分局長王國峯榮調本縣北斗分局分局長。新竹縣政府警察局新埔分局分局長楊志傑榮調本縣溪湖分局分局長。金門縣警察局金城分局分局長李益杰榮調本縣芳苑分局分局長。

縣長王惠美感謝林崇志、洪文宏任內盡心盡力服務，榮陞致上誠摰祝福，3位縣內調動者，新任彰化分局分局長婁自強是博士，又歷任6處分局長，相當資深，新任員林分局分局長謝錫釗曾任南投縣中興分局及北斗分局長，新任北斗分局分局長王國峯於芳苑分局任內取締環保 犯罪效卓著，3人至更繁重的分局服務。

新任的主任秘書張沛銘、溪湖分局分局長楊志傑、芳苑分局分局長李益杰榮，是首次到彰化縣服務，歡迎加入縣府優秀團隊。

王惠美表示，今年動用1448萬元添購185警用巡邏機車、196套透氣雨衣，提升值勤裝備，並動用第二預備金1200萬元，在彰化、鹿港區動要路口，以及和美、芳苑區新開闢道路等，共30處建置171支鏡頭，並協助警察科技辦案。

(中時 )